Государственная дума рассматривает кандидатуру Мишустина

В Государственной Думе проходят консультации кандидата на должность Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина с депутатскими фракциями. Глава Федеральной налоговой службы был предложен на вторую по значению государственную должность президентом Владимиром Путиным накануне вечером. В 14 ч. по московскому времени Мишустин выступит на пленарном заседании нижней палаты Федерального Собрания. О поддержке его кандидатуры заявили фракции «Единая Россия» и «Справедливая Россия».

Утверждение кандидатуры нового премьер-министра проходит на фоне подготовки к анонсированной президентом России конституционной реформе, предполагающей изменение порядка назначения правительства. Предложенные поправки в конституцию изменят распределение полномочий на федеральном уровне впервые с 1993 г. Они будут вынесены на всенародное голосование.

Переход к новой системе формирования исполнительной власти начался с отставки правительства Дмитрия Медведева. Экс-президент РФ и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев занимал должность председателя правительства с мая 2012 г. После ухода с премьерского поста он займёт должность заместителя председателя Совета Безопасности при президенте, где будет отвечать за вопросы безопасности и обороноспособности.