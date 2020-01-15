Путин предложил кандидатуру нового премьера

Правительство РФ ушло в отставку вскоре после того, как президент страны Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Премьер-министр Дмитрий Медведев счёл этот шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции. Это, по словам Медведева, по всей вероятности внесёт существенные изменения в баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку", - сказал уходящий премьер.

Владимир Путин поручил правительству Медведева выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров и выразил ему благодарность:

"Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за всё, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы. Хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты. Не всё, разумеется, получилось, но всё никогда не получается в полном объёме", — добавил глава государства.

Дмитрию Медведеву президент предложил занять пост заместителя главы Собвеза и заняться темами обороноспособности и безопасности. В тот же день Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.