Первые аресты в Иране по делу о сбитом самолёте

Несколько человек арестованы в Иране по делу о сбитом украинском лайнере. Об этом сообщил представитель Верховного суда Исламской республики, добавив, что бортовые самописцы самолёта уже отправлены на расшифровку во Францию.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что все виновные в этой трагедии будут выявлены и наказаны. Он заявил в парламенте, что масштаб катастрофы требует принятия особых мер:

"Судебная власть должна сформировать специальный трибунал с верховным судьей и десятками экспертов. Это не обычный случай, весь мир будет следить за ним", - сказал Роухани.

Кризис в Иране, где к тому же начались антиправительственные протесты, вызвал тревогу в Европе. В связи с тем, что напряженность в регионе растет, Брюссель призывает к бдительности и осторожности:

"Исходя из имеющейся информации, наши рекомендации по безопасности в нынешних условиях заключаются в том, что следует избегать пересечения воздушного пространства Ирана на всех высотах до дальнейшего уведомления", - сказал представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер.

К международному расследованию присоединились канадские эксперты. В Оттаве говорят, что Тегеран пока полностью сотрудничает.

Кэти Фокс, Совета по безопасности на транспорте Канады:

"Довольно быстро стало ясно, что Иран разрешит нам играть более активную роль, чем обычно. Например, пригласив следователей Совета участвовать в загрузке переговоров в кабине экипажа и анализе данных полета".

Присутствие иностранных следователей на территории рана, и особенно во время протестов - беспрецедентный случай для Исламской республики, обычно не приемлющей внешнего вмешательства.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит рано утром 8 января, погибли 176 человек. Вылетев из Тегерана в Киев, лайнер приблизился к военному объекту, и его приняли за вражеский: иранцы ожидали ответа США на удары по базам в Ираке, которые они нанесли, мстя за генерала Касема Сулеймани.