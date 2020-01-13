Иран: ‘’Мы ничего не скрывали’’

Антиправительственные выступления, начавшиеся в Тегеране в воскресенье, вылились в столкновения с полицией, которая, по словам протестующих, открыла по ним огонь. В иранской полиции утверждают, что оружие не применялось. Акции протеста начались здесь после того, как власти страны признали, что украинский авиалайнер был сбит силами ПВО. Генеральный прокурор Ирана Ибрагим Раиси заявил, что за беспорядками стоят иностранные агенты:

– Если где-то в нашей стране агенты Америки и других зарубежных стран захотят воспользоваться этой ситуацией, чтобы взволновать общественное мнение, нация не допустит этого. Органы разведки, безопасности и полиции будут следить за этим и никому не позволят поставить под угрозу безопасность.

Иранские власти уверяют, что не пытались скрыть правду об обстоятельствах крушения «Боинга», и что они не сразу стали известны руководству.

– Можете не сомневаться, мы ничего не скрывали, – заявил представитель иранского правительства Али Рабиеи. – Уверяю вас, что президент Рухани узнал об этом только в пятницу в четыре часа дня. Когда командир ПВО Революционной гвардии честно признаёт, что даже глава авиации не располагал информацией, то непонятно, отчего некоторые люди делают эти туманные намёки.

Между тем на месте крушения работают прибывшие сюда украинские эксперты, которым предстоит по обломкам самолёта воссоздать картину катастрофы. Жертвами трагедии стали 176 человек.