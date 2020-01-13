На Филиппинах проснулся вулкан Таал, объявлена эвакуация населения

За мощным выбросом пепла филиппинским вулканом Таалом из его кратера полились потоки лавы. Правительство сразу же повысило уровень угрозы до четвертого, предпоследнего.

Извержение Таала ставит под угрозу и обитающую на Лусоне, острове, на котором расположен вулкан, фауну AP Photo/Aaron Favila Aaron Favila

Власти также сообщили о немедленной эвакуации обитателей расположенных вблизи Таала населенных пунктов, подчеркивается, что речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек.

Объявлено, что школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение всего понедельника.

Остров Лусон - самый многонаселенный на Филиппинском архипелаге AP Photo/Bullit Marquez Basilio Sepe

Лусон - самый крупный остров в составе Филиппинского архипелага, на нем проживает почти 60 миллионов человек.

Из кратера вулкана Таала вначале вырвался километровый столб пепла AP Photo/Aaron Favila Aaron Favila

Известно, что Международный аэропорт Манилы частично возобновил работу на вылет пассажиров, спустя несколько часов воздушная гавань должна начать и принимать рейсы.

МИД РФ сообщил, что российским туристам следует, планируя поездку, связываться с местными транспортными организациями.

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.