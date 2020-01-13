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Филиппины

На Филиппинах проснулся вулкан Таал, объявлена эвакуация населения

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  Елена Караева 
На Филиппинах проснулся вулкан Таал, объявлена эвакуация населения
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За мощным выбросом пепла филиппинским вулканом Таалом из его кратера полились потоки лавы. Правительство сразу же повысило уровень угрозы до четвертого, предпоследнего.

AP Photo/Aaron Favila
Извержение Таала ставит под угрозу и обитающую на Лусоне, острове, на котором расположен вулкан, фаунуAP Photo/Aaron FavilaAaron Favila

Власти также сообщили о немедленной эвакуации обитателей расположенных вблизи Таала населенных пунктов, подчеркивается, что речь может идти о десятках и даже сотнях тысяч человек.

Объявлено, что школы на острове Лусон, где расположен Таал, останутся закрытыми в течение всего понедельника.

AP Photo/Bullit Marquez
Остров Лусон - самый многонаселенный на Филиппинском архипелагеAP Photo/Bullit MarquezBasilio Sepe

Лусон - самый крупный остров в составе Филиппинского архипелага, на нем проживает почти 60 миллионов человек.

AP Photo/Aaron Favila
Из кратера вулкана Таала вначале вырвался километровый столб пеплаAP Photo/Aaron FavilaAaron Favila

Известно, что Международный аэропорт Манилы частично возобновил работу на вылет пассажиров, спустя несколько часов воздушная гавань должна начать и принимать рейсы.

МИД РФ сообщил, что российским туристам следует, планируя поездку, связываться с местными транспортными организациями.

Таал считается одним из самых активных вулканов в Юго-Восточной Азии. По мнению сотрудников филиппинского НИИ сейсмологии, когда завершится нынешнее извержение, предсказать невозможно.

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