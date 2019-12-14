Число жертв вулкана достигло пятнадцати

Число погибших в результате извержения вулкана на новозеландском острове Уайт-Айленд достигло 15 человек. Как уточнила в "Твиттере" полиция Новой Зеландии, еще один пострадавший скончался в субботу "в больнице округа Уайкато".

Извержение вулкана произошло 9 декабря. По уточненным данным, которые обнародовала премьер-министр Джасинда Ардерн, в момент стихийного бедствия на острове и в окрестностях находились до 100 человек. Среди них были граждане Новой Зеландии, но также туристы из Австралии, Великобритании, США, Китая и Малайзии. 9 жертв вулкана скончались в больнице; тела еще шестерых были обнаружены на острове в ходе поисковой операции 13 декабря. Полиция предполагает найти там же тела еще двух погибших.

"Мы понимаем, что время имеет огромное значение, - заявил замкомиссара полиции Новой Зеландии Майк Клемент, - но реальность такова, что на данный момент мы нашли шесть тел. Нам предстоит еще много работы, ищем еще двоих и полны решимости найти их".

Представитель полиции заявил, что власти в субботу вновь направят группу водолазов на поиски тел. Параллельно началась процедура опознания тех, кого привезли накануне.

На сегодня 29 человек, пострадавших во время извержения, проходят лечение в ожоговых центрах Новой Зеландии и Австралии, 12 из них остаются в критическом состоянии.

"Мои мысли обо всех погибших и пропавших без вести, я просто убита горем... Всегда думаешь, что у тебя будет время попрощаться, но оказывается, что его нет", - говорит Сюзанна Оливер, близкая одной из жертв.

Уайт-Айленд - один из самых посещаемых вулканических островов в мире. Каждый год он привлекает до 10 тысяч туристов. Предыдущее извержение было зафиксировано там в конце 2012 года.