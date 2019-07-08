Мальта позволила мигрантам высадиться

Власти Мальты разрешили мигрантам с немецкого спасательного судна Alan Kurdi высадиться на берег. Однако на острове их не намерены размещать. По договоренности с Европейской комиссией и Германией, группа из 65 беженцев, спасенных в Средиземном море недалеко от ливийского побережья, будет перенаправлена в другие европейские страны. Ранее немецкие СМИ со ссылкой на представителя армии сообщили, что мальтийские власти запретили судну немецкой неправительственной организации Sea-Eye зайти в порт острова. Лодка отправилась на Мальту в субботу после того, как ей было отказано в швартовке в Италии.

Еще 58 спасенных мигрантов в воскресенье были доставлены патрульным катером в мальтийский порт Валлетту. Судно, на котором перемещались беженцы из стран Субсахарской Африки, затонуло. Премьер-министр Мальты, заявил, что страны ЕС примут половину мигрантов.

Тем временем судно Alex неправительственной организации Mediterranea с мигрантами на борту вошло в воскресенье в порт острова Лампедуза, несмотря на запрет властей Италии. Около сорока беженцев сошли на берег, где на причале их ожидали полицейские. Капитан корабля Томмазо Стелла был задержан и сейчас находится под следствием по обвинению в пособничестве незаконной перевозке мигрантов.

Между тем немецкие власти заявили, что готовы принять часть беженцев с лодок Alan Kurdi и Alex "в рамках решения о европейской солидарности".