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В ЕС научились печатать машины

В ЕС научились печатать машины
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Полностью напечатать автомобиль на 3D принтере пока невозможно, но европейские исследователи уже воспроизвели внешний вид некоторых моделей, используя гибридную технологию - своего рода робот с функцией трехмерной печати. Как работает новинка Kraken и каков ее коммерческий потенциал?

Рассказывает и показывает Хосе Антонио Диесте, инженер-механик и координатор проекта: "Это - модель, воспроизводящая оригинал в половинном масштабе. Мы сделали ее по новой гибридной технологии, в которую интегрирован трехмерный принтер, он и печатает детали. Система позволяет дозировать расходный материал для придания объекту окончательной формы.

Мы стремились построить платформу, способную воспроизводить очень крупные элементы. Сегодня имеющиеся 3D принтеры рассчитаны в основном на небольшой масштаб. Мы же хотели добиться его увеличения и разработали систему, которая способна подавать большие объемы расходного материала в течение длительного времени и очень быстро - наша скорость выше, чем у конкурентов, в 2 тысячи раз! Когда печатаешь в таком формате, нередко возникает проблема шлифовки деталей. Наша технология предусматривает повторную обработку уже напечатанного элемента, чтобы убрать несовершенства и придать объекту искомую форму".

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