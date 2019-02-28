Как 3D-принтеры могут помочь тем, у кого нет крыши над головой?

Ганс Вермёлен и его команда могут печатать на 3D-принтере практически всё что угодно – от лестниц до целых зданий. Сотрудники голландского старт-апа Aectual убеждены, что создание домов с помощью 3D-принтеров наносит экологии намного меньше вреда, чем традиционное строительство.

"Разница между цифровым и традиционным строительством вот в чем: в первом случае вы используете только то количество материала, которое вам нужно, потому что вы печатаете все слой за слоем. А еще вы экономите время, которое уходит на проектирование и строительство, потому что все происходит в одном цифровом конвейере. И, наконец, благодаря цифровизации дизайн становится ближе к людям", - говорит Вермёлен.

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"Мы верим, что в ближайшие десятилетия технологии будут развиваться очень стремительно. Мы сможем тогда увеличить производство напечатанных на 3D-принтере домов. В этом случае жилье станет доступно всем жителям планеты и, в первую очередь тем, кто особенно остро в нем нуждается. Мы, люди, должны сделать так, чтобы у всех был дом", - добавляет руководитель старт-апа.