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Австралия

На МКС поразились "ужасающими" масштабами пожаров в Австралии

Комментарии
 Марика Димитриади
Пожары в Австралии не удается потушить уже несколько месяцев
Пожары в Австралии не удается потушить уже несколько месяцев   -  
Авторское право
AP - Rick Rycroft
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Никто из космонавтов, находящихся сейчас на борту МКС, никогда в своей жизни не видел пожаров таких "ужасающих масштабов", как в Австралии. Об этом у себя в Twitter написал итальянский астронавт Лука Пармитано.

Он также опубликовал в соцсети сделанные им с МКС снимки пожаров и написал, что континент сейчас покрывают огромные облака пепла.

На борту Международной космической станции в настоящее время, помимо Пармитано, работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, а также американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.

Пожары в Австралии бушуют уже несколько месяцев. Уничтожены уже более восьми миллионов гектаров лиса, сгорели более 2000 домов. По различным оценкам, от пожаров погибло около миллиарда животных, некоторые виды могут оказаться на грани исчезновения.

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