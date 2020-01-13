Процесс экс-главы ИААФ отложен

Судебный процесс по делу Ламина Диака, бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций, перенесён на июнь. Разбирательство должно было начаться в понедельник в Париже, но его отложили по причине процессуальных проблем. Диак обвиняется в коррупции – взяточничестве, злоупотреблении доверием и отмывании денежных средств. В частности, его подозревают в получении взятки за сокрытие данных о положительных результатах допинг-проб российских легкоатлетов. Он также мог быть замешан в даче взяток при выборах места проведения Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Обвинения в коррупции выдвинуты также в адрес ещё ряда спортивных функционеров ассоциации. Ламин Диак, которому сейчас 86 лет, находится под домашним арестом с ноября 2015 года. Если его вина будет доказана, ему грозит десятилетний тюремный срок.