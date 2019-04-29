CAS объявит решение по делу Семени

Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу двукратной олимпийской чемпионки в беге на 800 м Кастер Семени будет объявлено 1 мая. Речь идёт о поданном в феврале иске южноафриканской бегуньи к Международной ассоциации легкоатлетических федераций, объявившей о недопуске к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем тестостерона, которым, как ожидается, будет предписано понизить этот уровень до женского, прежде чем они вновь будут допущены до соревнований международного уровня.

Семени выступила резко против введения новых правил, которые подверглись также критике со стороны экспертов ООН. Между тем, по данным СМИ, ассоциация намерена также добиваться признания Семени мужчиной, который ощущает себя женщиной.