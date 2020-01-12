На Гаити вспоминают погибших и ждут восстановления

На Гаити в это воскресенье вспоминают 220 тысяч жертв землетрясения, десять лет назад превратившего столицу Порт-о-Пренс и окрестности в груду руин. 12 января 2010 года первая волна подземных толчков магнитудой 7 продолжалась 35 секунд. За ней последовали другие, магнитудой 5. Более 300 тысяч человек получили ранения, более полутора миллионов остались без крова, без малого 900 жертв стихии так и не были найдены.

Десять лет спустя работающие в Порт-о-Пренсе гуманитарные организации с горечью констатируют, что усилия по восстановлению страны не увенчались успехом. Виной тому - политическая нестабильность, непрозрачность в распределении международной помощи, коррупция, отсутствие кадастра и четких правил строительства.

Землетрясение разрушило до 60 % медицинской инфраструктуры. Крупнейшая больница Порт-о-Пренса до сих пор не восстановлена. Те, кто получили увечья, живут без протезов, не получают элементарных лекарств и доступа к физиотерапии.

Самая тяжелая ситуация в детском здравоохранении, свидетельствует отец Ричард Фречетт из больницы Святого Дамиана - единственной на сегодня действующей больницы для детей в столице Гаити. "В условиях ликвидации последствий землетрясения и других кризисов как, например, эпидемия холеры, а также постоянной политической дестабилизации, которая в этот раз продолжается уже полтора года, стране необходимо гораздо больше больниц для детей. Но это, к сожалению, от нас не зависит. Поэтому к нам обращается все больше и больше людей: детей с онкологическими заболеваниями, женщин с трудной беременностью, пострадавших от землетрясения с различными травмами", - заявил он в интервью Euronews.

Большинство населения одной из беднейших стран Западного полушария смотрит в будущее без оптимизма: череда коррупционных скандалов подорвала доверие к президенту и правительству, из-за многомесячной забастовки экономика парализована, намеченные на ноябрь парламентские выборы так и не состоялись.