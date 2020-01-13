Процесс священника-педофила отложен из-за забастовки

Долгожданный процесс экс-священника Бернара Прейна, обвиняемого в педофилии, был отложен, едва начавшись. На назначенных на понедельник слушаниях в Лионском дворце правосудия глава Коллегии адвокатов, сразу после обвинительного заключения подсудимому, потребовал переноса процесса на вторник. Председательствующая на процессе судья пошла навстречу требованиям адвокатов, но дала отсрочку лишь на сутки, учитывая нетерпение истцов и пожелание самого 74-летнего Прейна, чтобы "все завершилось как можно скорее".

Основание - забастовка адвокатов против пенсионной реформы. "Речь сегодня идет о спасении нашей профессии, - заявил главный адвокат Лиона Серж Дега, - поскольку проект пенсионной реформы правительства ставит под сомнение будущее многочисленных адвокатских бюро, мы не можем с этим согласиться".

В июле прошлого года священник Бернар Прейна был лишен звания церковным судом. Впервые 74-летнего священника признали виновным, пояснили в Лионской епархии. Апелляцию Прейна подавать не стал.

Имя Бернара Прейна стало известно общественности в конце 2015 года, когда несколько его жертв подали иски и образовали ассоциацию "Освобожденное слово". Сегодня процесса в Лионском суде ожидали десять истцов, которые надеются наконец перевернуть чёрную страницу своей биографии: "Процесс должен был длиться 5 дней, - сказал в интервью Euronews один из них Пьер Эммануэль Жермен-Тиль. - Учитывая, что нас десять, а подсудимый один, думаю, в четыре дня мы тоже уложимся".

После обнародования обвинений против Прейна фокус быстро переместился на кардинала Филиппа Барбарена. В марте 2019 года архиепископ Лионский был признан виновным в сокрытии фактов педофилии в церкви и приговорен к шести месяцам заключения условно. Исправительный суд Лиона заключил, что Барбарен знал о домогательствах священника к более, чем 60 воспитанникам кружка скаутов в коммуне Сен-Фуа-ле-Лион, но вместе с другими церковными иерархами не принял меры.

Кардинал отказался признать вину и подал апелляцию. При этом он представил свою отставку главе Римско-католической церкви. Папа Франциск его отставку не принял.