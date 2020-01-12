В столице Мексики прошла акция протеста против насилия в отношении женщин. Стремясь привлечь внимание общественности к проблеме, активисты расставили на главной площади Мехико сотни пар обуви, выкрашенной в красный цвет. Говорит организатор акции Элина Чаувет, чья сестра погибла десять лет назад от побоев мужа:

– Прежде женщины не выходили на улицу, чтобы рассказать о насилии, которому подвергаются. За десять лет, прошедших после запуска моего проекта, он развился, произошли настоящие перемены. Сейчас протесты совершенно необходимы, ведь нельзя добиться изменений, когда никто не видит и не знает о вашем неприятии насилия.

Эта проблема крайне остро стоит в Мексике, где в 2018 году жертвами домашнего насилия стали более 3600 женщин. Несмотря на обещания властей уделить вопросу приоритетное внимание, за последний год, по данным активистов, изменений к лучшему не произошло.