Фестиваль «Неделя тату» проходит в Бразилии

Десятки тысяч любителей татуировок съехались в бразильский город Рио-де-Жанейро на крупнейший в Латинской Америке фестиваль «Неделя тату», открывшийся в субботу. Более тысячи мастеров из разных стран мира проводят здесь выставки, презентации и мастер-классы и демонстрируют своё искусство на глазах у зрителей. Среди обладателей татуировок проводятся конкурсы в 27 различных категориях. Популярность татуировок в Бразилии растёт, и сейчас здесь действуют более 200 000 студий.
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