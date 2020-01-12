Фестиваль «Неделя тату» проходит в Бразилии

Десятки тысяч любителей татуировок съехались в бразильский город Рио-де-Жанейро на крупнейший в Латинской Америке фестиваль «Неделя тату», открывшийся в субботу. Более тысячи мастеров из разных стран мира проводят здесь выставки, презентации и мастер-классы и демонстрируют своё искусство на глазах у зрителей. Среди обладателей татуировок проводятся конкурсы в 27 различных категориях. Популярность татуировок в Бразилии растёт, и сейчас здесь действуют более 200 000 студий.