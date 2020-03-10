Австралийцы спасают коал, кенгуру и ложных жаб

После масштабных лесных пожаров в Австралии многие виды животных оказались под угрозой — прежде всего из-за уничтожения привычной для них среды обитания. Только непосредственно от пожара, по оценкам экспертов, погибли и пострадали сотни миллионов особей. Теперь в стране проходит кампания по сохранению фауны. Многие жители Австралии стали волонтёрами и выхаживают спасённых животных.

Сезон лесных пожаров на востоке и юго-востоке Австралии начался в середине октября. К концу января огонь уничтожил 9 млн. гектаров леса. Пожары прекратились только с приходом ливней, которые обернулись паводками.