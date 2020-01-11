В Ионическом море затонула лодка с мигрантами. По данным береговой охраны греческого острова Пакси, погибли как минимум 12 человек. Число жертв может вырасти: всего в лодке находились около полусотни нелегалов. Спастись удалось 21. В поисковой операции принимают участие шесть пограничных патрульных судов, четыре торговых и вертолет.

Еще одной трагедии удалось избежать в Средиземном море. Волонтеры неправительственной организации Sea Watch спасли 119 мигрантов, в том числе 50 детей, чьи лодки пошли ко дну. Всего было проведено три операции - две в ливийских территориальных водах и одна недалеко от Мальты.

По данным Международной организации по миграции, маршрут из Северной Африки в Европу через центральное Средиземноморье самый опасный для беженцев. В 2019 году свыше тысячи человек погибли или пропали без вести в пути. Правозащитники бьют тревогу в связи с эскалацией конфликта в Ливии. Еще больше людей могут, рискуя жизнью, попытаться добраться до европейских берегов.