Евросоюз и Китай защитят свои деликатесы

Евросоюз и Китай завершили переговоры по двустороннему соглашению о защите товаров со специальными географическими указаниями. Так, например, по новым правилам, только виски, произведенный в Ирландии, может иметь на своей этикетке надпись "Ирландский виски". Это же касается шампанского, сыра фета, итальянской ветчины прошутто и других европейских продуктов. С китайской стороны защищены будут некоторые виды риса, чая и специй.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Фил Хоган заявил, что европейские продукты известны во всем мире своим качеством, отметив, что "потребители готовы платить больше, доверяя происхождению и подлинности этих продуктов".

Китайский рынок с его растущим средним классом стал вторым направлением после США для экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, достигнув 12,8 млрд. евро (за период с сентября 2018 года по август 2019 года).

Ожидается, что через четыре года после вступления соглашения в силу, с обеих сторон будет добавлено еще 175 товарных наименований.