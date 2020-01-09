Ярмарка в Лас-Вегасе представляет высокотехнологичный секс

Высокие технологии проникли в интимную сферу. В этом году на ярмарке в Лас-Вегасе представление уже промышленных образцов секс-игрушек, одновременно и гаджетов, стало одной из главных новостей.

Рассказывает Мегин Уайт, она - директор образовательных программ компании Satisfyer: "Тут интенсивность воздействия может меняться с помощью регулировки громкости шума. Это может быть то, что вы слышите, находясь в комнате, это может быть звук, например, и моего голоса тоже".

Многочисленные приложения сделали отношения, в том числе и сексуальные, доступнее, с другой стороны, поколение тех, кого называют миллениалами, в силу разных причин свободнее ощущаeт себя в роли наблюдателя. Желания таких потребителей также готовы удовлетворять.

Объясняет директор компании Lоvense Джерард Эскалер: "Партнер А в одном городе, партнер Б - в другом. Это могут быть мужчина и женщина, двое мужчин или две женщины, они могут синхронизировать свои секс-игрушки, или отдать друг другу управление, то есть получается такой вот физический контакт в виртуальной реальности".

На прошлой ярмарке одну из разработок сняли с показа, поскольку она использовалась в женской секс-игрушке, что нарушало тогдашний регламент, в этом году организаторы, которых обвинили в ханжестве и в сексизме, постарались наверстать упущенное.