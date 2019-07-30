Как европейские гаджеты оказываются на токсичных свалках в Африке

Недалеко от столицы Ганы Аккры расположена одна из самых больших и опасных техносвалок в Африке. Здесь, рискуя здоровьем и жизнью, работают тысячи людей. Именно в Агбогблоши незаконно попадают миллионы тонн мобильных телефонов, холодильников или телевизоров, выброшенных европейцами.

В охоте на алюминий, медь и другие ценные металлы, металлоломщики и местные жители ежедневно перебирают и жгут этот мусор. Работая в тяжелых условиях, они получают 2-3 доллара в день.

Агбогблоши – одно из самых загрязненных мест на Земле. Согласно исследованиям, токсичный дым, образующийся от сжигания техники, может вызвать болезни сердца, инсульты и рак легких. Эскперты считают, что опасные химические вещества, поступающие из незаконных отходов, влияют на всю пищевую цепь в Гане.

Более экологичная переработка электроники – дорогостоящий процесс, но западные НКО, озабоченные проблемой загрязнения, пытаются обучить металлоломщиков безопасной технике работы.

Незаконный мусор из Европы

Базельская конвенция запрещает вывозить электронные отходы из Европы, но многие компании научились обходить ограничения. Мусор привозят в такие страны, как Гана, на старых европейских машинах, задекларированных, как «подержанный транспорт, предназначенный для использования в Африке».

«Часто электроникой загружают подержанные автомобили. Машины вывозят, а вместе с ними и металлолом», - сказал исполнительный директор экологической НКО Basel Action Network (BAN) Джим Пакетт.

Несколько месяцев назад активисты установили 314 GPS-трекеров на европейские машины с электронными отходами, выявив 11 случаев нелегального вывоза отходов из Великобритании, Испании, Италии, Ирландии, Дании и Германии.

Чаще всего на африканском континенте оказываются отходы из неофициальных пунктов сбора или центров утилизации. Мусор сбывают через интернет или специальных дилеров. Импортерами часто оказываются ганские мигранты, живущие в Европе и использующие свои связи с родиной для создания небольшого семейного бизнеса.

В недавнем отчете ООН говорится, что к вывозу мусора из Европы может быть причастна организованная преступность. «Вывоз трудно отследить, потому что наши погранпункты не могут проверить огромное количество контейнеров, проходящих через них каждый день, - считает Пакетт. – По моим оценкам, 80% экспорта из Европы в Африку незаконны как в государстве отправки, так и в стране назначения».