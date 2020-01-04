Иран-США: мир или война?

Иранские власти приравнивают убийство генерала Касема Сулеймани к развязыванию войны и обещают отомстить. При этом в Тегеране отвергают утверждения о том, что погибший военачальник представлял угрозу американцам. По словам министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, Исламская Республика примет меры на международном уровне, чтобы США ответили за это убийство.

Джавад Зариф, министр иностранных дел Ирана:"Что ж, Исламская Республика имеет законное право реагировать всякий раз, когда и каким образом она сочтет это целесообразным. Мы не будем поддаваться на пропаганду и шантаж со стороны американцев. Каким образом и когда мы сочтем уместным, мы дадим на это достойный ответ, как сказал верховный лидер (Хаменеи)".

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что не хочет войны с Ираном, но не будет колебаться, принимая то или иное решение, необходимое для защиты американских граждан.

Дональд Трамп, президент США:"Вчера мы предприняли действия, чтобы остановить войну. Мы не предприняли действий, чтобы начать войну. Я глубоко уважаю иранский народ. Это замечательные люди с невероятным наследием и безграничным потенциалом. Мы не стремимся к смене режима, однако агрессия иранского режима в регионе, включая использование прокси-бойцов для дестабилизации своих соседей, должна прекратиться прямо сейчас".

Ранее Пентагон подтвердил, что США провели в Ираке операцию по ликвидации главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. Среди погибших был также заместитель командира шиитского ополчения в Ираке Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.