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США

Почему был убит генерал Сулеймани?

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  Кнарик Хачатрян 
Почему был убит генерал Сулеймани?
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ликвидировать Касема Сулеймани, получив достоверные данные о том, что иранский генерал готовил операции, в результате которых могли погибнуть американских граждане. Деталей глава Белого дома не раскрыл, но сказал, что члены конгресса США будут обо всём проинформированы в среду. При этом Трамп предупредил власти Тегерана:

"Я бы сказал так: если Иран сделает что-то, чего ему не следует делать, то он очень сильно пострадает от последствий такого шага".

В то же время министр обороны США Марк Эспер опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что американские войска будут выведены из Ирака. Комментируя информацию о неком письме, якобы переданным штабом операции "Непоколебимая решимость" иракским военным, Эспер сказал:

"Наша политика не изменилась. Мы не покидаем Ирак. Черновик не подписанного письма - не доказательство изменения политики, а подписанного письма, насколько мне известно, не существует".

После авиаудара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого был убит генерал Сулеймани, обстановка в Ираке обострилась. 5 января иракский парламент на своём экстренном заседании принял резолюцию с требованием полного вывода иностранных войск из страны.

Президент США назвал это "недружественным шагом" и пригрозил Ираку санкциями.

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