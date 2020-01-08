МВФ уходит из Греции

Офис МВФ в Афинах вскоре будет закрыт в связи с прекращением внешнего контроля за финансовой политикой страны. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис после встречи с главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

Симела Тухтиду, Euronews: "В течение почти десяти лет технократы МВФ размещались в этом здании за моей спиной, в офисе без вывески, в центре Афин. Именно здесь составлялись "горячие" отчеты по греческой экономике. Их будут писать и впредь, но без прямого контакта с греческой бюрократией. Эти отчеты будут готовить в контексте общих оценок МВФ по всем странам".

Греция, которая воспользовалась несколькими программами внешней финансовой помощи для выхода из глубокого кризиса, уже погасила основную часть кредитов, так что необходимость в строгом надзоре за ее действиями отпала.

Наполеон Маравегиас, экономист: "МВФ прибыл в Грецию, чтобы предложить больше технократического опыта, которого у Евросоюза в то время не было. Они добивались "стрижки" долга, но это не было одобрено (европейцами). МВФ также настаивал на резкой бюджетной корректировке, используя математические уравнения, которые оказались неверными, что привело к падению ВВП страны".

Для греков закрытие афинского офиса МВФ имеет глубокое символичное значение и знаменует окончание эпохи жесткой экономии, лишений и затянутых поясов.