Греция обещает "дружить с бизнесом"

Греция станет самой открытой для бизнеса страной Евросоюза. Такое многообещающее заявление сделал чиновник, которому доверена непростая задача - оживить греческую экономику.

В эксклюзивном интервью Euronews министр экономического роста и инвестиций Адонис Георгиадис заверил: до конца года текущего года им будут приняты все необходимые меры для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в стране.

"Наша цель - сделать из Греции самую дружественную бизнесу страну в Европейском Союзе. Так, мы намерены безотлагательно понизить налоги и устранить бюрократические барьеры. В августе у нас появятся новые законы, которые изменят практически всё законодательство. Задача: сделать всё для того, чтобы вести бизнес в стране было просто. То есть мы хотим сказать: если вы желаете зарабатывать деньги, занимаясь бизнесом, то вам нужно непременно ехать в Грецию", - сказал министр.

На планы ослабить налоговое бремя в Брюсселе отреагировали без энтузиазма. Кредиторы настаивают: бюджетная политика должна оставаться жёсткой для достижения ранее согласованных целей.

Вот что по этому поводу говорит наш собеседник.

"Евросоюз желает добиться успешных результатов в Греции. И Греция тоже этого хочет. Мы гордимся тем, что мы греки и тем, что мы европейцы", - заключает Адонис Георгиадис.

Правительство нацелено на то, чтобы вдвое увеличить показатель экономического роста Греции. Это настоящий вызов, ответ на который предстоит найти кабинету нового премьера Кириакоса Мицотакиса.