Греция: возвращение кредиторов

В понедельник в Афинах начнется встреча кредиторов Греции, которые должны будут оценить состояние финансов страны и дать рекомендации на будущее.

В начале сентября были опубликованы новые статистические данные, согласно которым уровень безработицы за прошедшие шесть лет уменьшился на 10%, с тогдашних28% до сегодняшних 18%. Растут розничные продажи, уменьшается доходность по гособлигациям. По мнению экспертов, греческая экономика начинает выходит из долговой спирали, а это, в свою очередь, говорит о продуманности плана помощи стране, который был разработан в 2013-м году.

Константинос Коллиас работает в Экономический совете при президенте Греции, он полагает, что "стране начали доверять инвесторы, которых вдохновил план властей по снижению налогов, стоит добавить, что был также отменен контроль за движением капиталов".

Но есть и проблемы. Например, у крупных банков страны очень велика доля так называемых невозвращенных займов, о чем этим финансовым учреждениям регулярно напоминают. Она, хоть и снижается ежеквартально, но превышает аналогичный общеевропейский показатель более, чем десятикратно.

Президент торговой палаты Афин Йоаннис Чатзитеодосиу говорит, что он и его коллеги "призывают правительство создать инвестиционный банк, фонды которого служили бы гарантией для других банков. Нужно, чтобы палаты, подобные нашей, имели возможность выступать гарантами малых и средних предприятий перед финансовыми учреждениями, что, в свою очередь, обеспечит нужный уровень ликвидности в кредитной системе".

Официальным Афинам нужна оценка международных кредиторов не позднее конца ноября, к декабрю к встрече Еврогруппы власти Греции хотят подойти, не имея проблем с финансовой отчетностью.

Из Афин передает журналист Еuronews Панос Китсикопулос: "Цель декабрьских переговоров, которую Афины ставят перед собой - добиться получения доходов по гособлигациям, они в настоящий момент хеджируются цетробанками стран-кредиторов, чтобы пустить эти деньги на развитие инвестиционных программ, в которых так нуждается греческая экономика.