Православные христиане празднуют Рождество

Рождество по юлианскому календарю - 7 января - празднуют поместные православные церкви, такие, как Сербская.

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Тут до сих пор существуют традиции, бытовавшие еще во времена первого архиепископа Саввы. Два главных символа Рождества у сербских православных - это свежесрубленное дубовое поленце и испеченный дома рождественский хлеб-"чесница".

В сербской православной традиции считается, что сожженные молодые поленца приносят удачу и благополучие AP Photo, all rights reserved

В Хорватии этот хлеб выпекается иначе, в него добавляют фруктовые цукаты, и вкладывают монетку. Тот, кому она достанется во время трапезы, может считать себя счастливчиком.

Атрибутом украинского Рождества считается сноп пшеницы, он символизирует благополучие. Верхушку елки украшают звездой, как напоминание о путеводной звезде, по которой волхвы нашли в Вифлееме младенца Иисуса и его семью.

В кафедральном храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл пожелал прихожанам и всем верующим соединять, как он сказал, "силу разума с добром и правдой, что поможет уберечь человеческий род "от распада и уничтожения".

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В соборе присутствовали российский премьер со своей супругой.

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Российский президент присутствовал на службе в петербургском Спасо-Преображенском соборе.

Владимир Путин несколько лет назад сообщил, что именно в этом храме он был крещен еще во младенчестве.