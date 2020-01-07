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Россия

Православные христиане празднуют Рождество

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  Елена Караева 
Прихожанки храма Христа Спасителя на вечернем богослужении
Прихожанки храма Христа Спасителя на вечернем богослужении -
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Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Alexander Zemlianichenko
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Рождество по юлианскому календарю - 7 января - празднуют поместные православные церкви, такие, как Сербская.

AP Photo, all rights reserved

Тут до сих пор существуют традиции, бытовавшие еще во времена первого архиепископа Саввы. Два главных символа Рождества у сербских православных - это свежесрубленное дубовое поленце и испеченный дома рождественский хлеб-"чесница".

AP Photo, all rights reserved
В сербской православной традиции считается, что сожженные молодые поленца приносят удачу и благополучиеAP Photo, all rights reserved

В Хорватии этот хлеб выпекается иначе, в него добавляют фруктовые цукаты, и вкладывают монетку. Тот, кому она достанется во время трапезы, может считать себя счастливчиком.

Атрибутом украинского Рождества считается сноп пшеницы, он символизирует благополучие. Верхушку елки украшают звездой, как напоминание о путеводной звезде, по которой волхвы нашли в Вифлееме младенца Иисуса и его семью.

В кафедральном храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл пожелал прихожанам и всем верующим соединять, как он сказал, "силу разума с добром и правдой, что поможет уберечь человеческий род "от распада и уничтожения".

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reservedAlexander Zemlianichenko

В соборе присутствовали российский премьер со своей супругой.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reservedAlexander Zemlianichenko

Российский президент присутствовал на службе в петербургском Спасо-Преображенском соборе.

Владимир Путин несколько лет назад сообщил, что именно в этом храме он был крещен еще во младенчестве.

AP Photo, all rights reservedAlexei Nikolsky

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