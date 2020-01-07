Православные христиане празднуют Рождество

Рождество по юлианскому календарю - 7 января - празднуют поместные православные церкви, такие, как Сербская.
Тут до сих пор существуют традиции, бытовавшие еще во времена первого архиепископа Саввы. Два главных символа Рождества у сербских православных - это свежесрубленное дубовое поленце и испеченный дома рождественский хлеб-"чесница".
В Хорватии этот хлеб выпекается иначе, в него добавляют фруктовые цукаты, и вкладывают монетку. Тот, кому она достанется во время трапезы, может считать себя счастливчиком.
Атрибутом украинского Рождества считается сноп пшеницы, он символизирует благополучие. Верхушку елки украшают звездой, как напоминание о путеводной звезде, по которой волхвы нашли в Вифлееме младенца Иисуса и его семью.
В кафедральном храме Христа Спасителя Патриарх Кирилл пожелал прихожанам и всем верующим соединять, как он сказал, "силу разума с добром и правдой, что поможет уберечь человеческий род "от распада и уничтожения".
В соборе присутствовали российский премьер со своей супругой.
Российский президент присутствовал на службе в петербургском Спасо-Преображенском соборе.
Владимир Путин несколько лет назад сообщил, что именно в этом храме он был крещен еще во младенчестве.