В Дании Рождество без пива — всё равно что без ёлочки и снега. Каждая пивоварня страны, от огромных до домашних, варит к празднику свой особый сорт. Рождественское пиво гораздо крепче, чуть темнее и с добавлением специй. Самый популярный вкус — лакричный.

"Рождество и пиво — всегда вместе!"

"Для нас Рождество — это вроде оправдания для того, чтобы выпить чего-нибудь покрепче, чем обычно".

"Снаружи темно и холодно, а тут уютно, свечи и рождественское пиво", — говорят посетители ресторанчика в Орхусе.

Пивоварни к концу года начинают работать на износ — едва успевают выставлять пиво на прилавок, как его тут же разбирают:

"Последние годы были удивительными. Каждый раз у нас раскупали всё дочиста, правда-правда", — утверждает хозяин одной из них.

В этом году в Дании оказалось целых 360 сортов рождественского пива — на 90 больше, чем в прошлом.