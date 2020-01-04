СССР - Польша: кто сговорился с Гитлером? | #КУБ

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Между Россией и Польшей с новой силой разгораются споры вокруг Второй мировой войны. Москва и Варшава обвиняют друг друга во лжи и в сговоре с гитлеровской Германией. Гнев Польши вызвали слова Путина о том, что делала Варшава в то время, как "Советский Союз предлагал всем участникам международной жизни создать единый антифашистский фронт":

Когда лидеры ведущих стран – Франции, Великобритании – подписали с Гитлером соответствующее соглашение по разделу Чехословакии, как повела в этой ситуации себя Польша, которая, как писал один из деятелей тогда, дипломатов, "сделала всё для того, чтобы поучаствовать в разделе Чехословакии"? Владимир Путин Президент России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что "без участия Сталина в разделе Польши и без природных ресурсов, которые советский генсек поставлял Гитлеру, немецкая махина не завоевала бы Европу". По словам Моравецкого, Путин уже пытался оболгать Польшу и делал это сознательно.

Глава польского кабмина заявил, что российский лидер идет на такие меры каждый раз, когда Москва чувствует международное давление. В частности, Моравецкий говорил об американских и европейских санкциях, допинг-скандале и "неудачной попытке России подчинить себе Республику Беларусь".

Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером и напомнил о том, что СССР был последним государством Европы, подписавшим с Германией пакт о ненападении. "[Советские] войска зашли-то зашли, но зашли после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории Польши, и само находилось где-то уже в районе польско-румынской границы", — заявил Путин.

По мнению польских властей, пакт Молотова-Риббентропа был вовсе не пактом о ненападении, "это был политический и военный союз, который разделил Европу на две сферы влияния и стал прелюдией к чудовищным преступлениям". Гитлера и Сталина премьер Польши назвал не просто союзниками, а друзьями.

Еще больший гнев в Варшаве вызвали высказывания президента РФ о после Польши в гитлеровской Германии: Путин назвал его "антисемитской сволочью и свиньей". По словам российского лидера, Юзеф Липский поддержал идею Гитлера выслать евреев в Африку — "на вымирание, на уничтожение" — и предложил поставить фюреру памятник, если тот исполнит задуманное.

Заявление российского президента возмутило главного раввина Польши Михаила Шудриха и председателя Союза еврейских общин страны Клары Колодзейска-Полтын. По их мнению, обвинения в адрес Липского Путин построил на одной вырванной из контекста фразе, а сам посол и вообще польские дипломаты оказывали поддержку польским евреям, которые были изгнаны из Третьего Рейха в 1938 году.

Из-за заявлений Путина польский МИД "вызвал на ковер" российского посла. По мнению депутата Госдумы Вячеслава Никонова, "Варшава пробивает дно, защищая отъявленного антисемита".

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира... Publiée par Vyacheslav Nikonov sur Samedi 28 décembre 2019

Как считает политолог Иван Преображенский, Россия пытается пересмотреть итоги войны в соответствии со схемой "Раз мы победили, значит, всё, что делали тогда советские власти, было правильно":

С исторической точки зрения то, что говорит Польша, более соответствует представлениям историков о том, как начиналась Вторая мировая война. Но с точки зрения того, чью позицию готовы поддержать западноевропейские многие политики, тут все гораздо сложнее. У тех же немцев существует комплекс вины по-прежнему перед Россией и перед Советским Союзом, и в любом споре историческом им трудно не поддержать Россию по теме Второй мировой войны или хотя бы постараться не высказываться на эту тему Иван Преображенский Политолог

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