Токсичная свалка на дне Балтики

В середине прошлого столетия шведский промышленный комплекс Стоквик сбросил в Балтийское море более 20 тысяч бочек с крайне ядовитыми химикатами. Это осталось бы тайной, если бы через несколько лет рыбаки из прибрежного города Сундсвалль случайно не обнаружили опасный груз. Среди них был Бо Силман:

"Когда мы доставили одну из бочек на берег, то ничего не подозревали. Но когда к нам приехали сотрудники с завода Стоквик в защитных комбинезонах, то поняли, что это очень серьезно и что вещество в бочках ядовитое".

В те времена это была обычная практика. Только годы спустя в Швеции были приняты природоохранные законы, запрещающие подобную утилизацию. Однако сути дела это не меняет. Вот уже более полувека бочки лежат на дне Балтики - достать их сложно, вдобавок опасно, поскольку из-за коррозии контейнеры могут не выдержать.

"В них находится хлорид ртути. Само по себе это вещество очень токсичное. Однако в случае высвобождения вещества, может получиться метилртуть, что еще более опасно", - говорит Дан Бьюланд из Mid Sweden University.

Что делать с бочками, до сих пор непонятно. По прошествии лет управляющая компания, которая сбросила ядовитые отходы в море, прекратила свое существование. Новое руководство промышленного комплекса Стоквик ответственность на себя брать не хочет.