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Франция

Париж выступает против исламофобии

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  Мария Горковская 
Париж выступает против исламофобии
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13,5 тысяч человек приняли участие в марше против исламофобии в Париже. По данным Национального института общественного мнения, более 40% французов-мусульман заявляют, что хотя бы раз сталкивались с проявлением нетерпимости и дискриминации по религиозному признаку.

"Мы устали от стигматизации в СМИ, о нас постоянно говорят, 24 часа в сутки. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Как и других граждан Франции", - говорит одна из протестующих.

"Женщинам, которые носят паранджу, по сути, запрещено работать. Это ненормально. Они не могут заниматься спортом, учиться. Они не могут появляться в общественных местах. Это неприемлемо", - говорит молодая девушка.

После того, как экс-кандидат от партии "Национальный фронт" открыл стрельбу возле мечети в городе Байонна призыв выйти на манифестацию был опубликован в издании Libération. К акции присоединились члены некоторых левых партий.

Но коммунисты, ультраправые, а также ряд членов правительства марш осудили, заявив, что под прикрытием борьбы с дискриминацией его участники выступают против принципа светскости - одной из основ Республики. Кроме того, среди координаторов акции - Коллектив против исламофобии во Франции. Ассоциацию обвиняют в связях с движением "Братья-мусульмане", которое в ряде стран, в том числе, в России признано террористической организацией.

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