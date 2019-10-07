Саудовская Аравия разрешила неженатым парам снимать один номер в гостиницах

Саудовская Аравия разрешила неженатым парам из других стран останавливаться в одном номере в местных гостиницах. Ранее иностранцам при регистрации в отелях нужно было предъявлять документ, подтверждающий заключение брака.

На граждан Саудовской Аравии послабление не распространяется.

Ранее власти королевства объявили о введении электронных виз для граждан 49 стран, в том числе России, Литвы, Латвии, Эстонии, Украины, Казахстана. Посетить Саудовскую Аравию смогут также женщины, путешествующие в одиночку.

До этого визы выдавались только предпринимателям, паломникам и участникам мероприятий, которые проходили на территории Саудовской Аравии.

Туристы, не исповедующие ислам, по-прежнему не смогут посетить Мекку и Медину. Кроме того, на иностранцев, так же, как и на граждан королевства, распространяется запрет на употребление алкоголя. Туристкам из других стран разрешат не носить абайю – традиционное арабское платье с длинными рукавами, но при этом иностранки всё же должны будут одеваться скромно, в том числе на пляже.