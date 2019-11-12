Австралия в пламени пожаров

Юго-восточное побережье Австралии, и Сидней с его пригородами затянуты смогом от пламени лесных пожаров. Двум миллионам человек власти уже предложили готовиться к эвакуации и быть наготове, когда придется покинуть жилища. Сами жители континента описывают ситуацию как "катастрофическую".

Жертвами пламени стали свыше 350 коал, живших в национальном парке. Общая популяция этих животных в этом заповеднике составляла чуть больше 600 особей.

На территории штата Новый Южный Уэльс введен режим чрезвычайно ситуации. Срок его действия - неделя.

Вот что заявил прессе начальник пожарной охраны штата Новый Южный Уэльс Пол Бакстер: "В настоящее время самая главная наша забота - защитить города и ближайшие пригороды. Там наибольшая плотность населения. Наши пожарные умеют работать в любых условиях, они подготовлены к тушению очага пламени любой сложности".

Спасением животных занимаются не только ветеринары, но и обычные медики.

Им делают перевязки, используя противоожоговые средства, а детенышей выкармливают особой молочной смесью.

Обеспокоенность директора ветеринарной клиники Сью Эштон выдают ее слова: "Выхаживание малышей-коал для нас сегодня - приоритет, они получили ужасные ожоги, у них обгорел не только мех, но и шкурка. Посмотрите, как они выглядят: ведь этот коричневый цвет - это заживающие раны и рубцы после ожогов".

К настоящему моменту леса полностью выгорели на площади почти миллион гектаров. В их пламени погибли три человека, уничтожены свыше 150 построек.