Нетаньяху попросит иммунитет

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается просить у Кнессета иммунитет в связи с ранее выдвинутым против него обвинением в коррупции. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции.

Расследование идет в рамках трех дел, согласно которым политик подозревается во взяточничестве, мошенничестве, а также злоупотреблении общественным доверием. Обвинение было предъявлено в ноябре.

Нетаньяху еще тогда назвал решение генпрокурора страны "попыткой переворота", он отрицает свою вину.

Тем временем, представители партии "Наш дом - Израиль" уже заявили, что выступят против предоставления премьеру иммунитета. Подверг критике решение Нетаньяху и оппозиционер Бени Ганц.

Закон Израиля предусматривает увольнение преследуемых по уголовным делам министров, но не председателя правительства. Однако ряд правозащитных организаций в судебном порядке требует лишить Нетаньяху возможности продолжать политическую карьеру после выборов 2 марта.