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Израиль

Что может Нетаньяху?

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  Андрей Позняков 
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister office in Jerusalem, Israel, 29 December 2019.
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at the Prime Minister office in Jerusalem, Israel, 29 December 2019. -
Авторское право
Abir Sultan /Pool photo via AP
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Высший суд справедливости Израиля начал рассматривать вопрос о праве премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать правительство, однако неясно, будет ли решение принято до выборов 2 марта. В суде не дают прогнозов о сроках разбирательства и не исключают, что для рассмотрения дела может быть созвано расширенное заседание судей.

Вопрос о праве Нетаньяху формировать правительство подняли 67 истцов. Они обращают внимание на то, что Высший суд справедливости уже запретил министрам исполнять свои обязанности после предъявления обвинений в уголовных преступлениях. Нетаньяху стал фигурантом дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями, однако статус обвиняемого премьер-министра суд прежде не рассматривал.

Биньямин Нетаньяху все обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными. На прошлой неделе он победил на праймериз в партии «Ликуд» и теперь представляет иск своих оппонентов как попытку втянуть Высший суд справедливости в политическую борьбу.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков

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