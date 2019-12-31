Что может Нетаньяху?

Высший суд справедливости Израиля начал рассматривать вопрос о праве премьер-министра Биньямина Нетаньяху сформировать правительство, однако неясно, будет ли решение принято до выборов 2 марта. В суде не дают прогнозов о сроках разбирательства и не исключают, что для рассмотрения дела может быть созвано расширенное заседание судей.

Вопрос о праве Нетаньяху формировать правительство подняли 67 истцов. Они обращают внимание на то, что Высший суд справедливости уже запретил министрам исполнять свои обязанности после предъявления обвинений в уголовных преступлениях. Нетаньяху стал фигурантом дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями, однако статус обвиняемого премьер-министра суд прежде не рассматривал.

Биньямин Нетаньяху все обвинения в свой адрес отвергает и считает их политически мотивированными. На прошлой неделе он победил на праймериз в партии «Ликуд» и теперь представляет иск своих оппонентов как попытку втянуть Высший суд справедливости в политическую борьбу.