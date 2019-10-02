Нетаньяху обвиняют в коррупции

В Израиле начались слушания по связанным с Нетаньяху трем делам о коррупции.

Самым серьезным считается дело о незаконных связях премьер-министра с телекоммуникационной компанией "Безек", в рамках которого главу израильского правительства обвиняют во взяточничестве и обмане общественного доверия.

По мнению прокуратуры, Нетаньяху предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций медиахолдинга в обмен на положительное освещение деятельности премьер-министра.

Также в суде рассмотрят еще два дела, связанных с премьером.

По одному из них Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он мог оказать, будучи премьер-министром.

Согласно другому, главу правительства подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.

Один из десяти адвокатов главы правительства, заявил, что команда юристов на слушаниях представит новые материалы, которые смогут доказать непричастность премьера к коррупции.

Сам Нетаньяху в слушаниях, которые продлятся четыре дня, участия не принимает.

Ожидается, что окончательное решение будет опубликовано не позднее середины декабря.