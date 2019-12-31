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Испания

Испания: новый шаг в формировании коалиционного кабмина

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  Елена Караева 
Испания: новый шаг в формировании коалиционного кабмина
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Повышение налогов как в отношении банковского сектора, так и в отношении частных лиц, имеющих высокие доходы - один из пунктов работы будущего коалиционного кабинета министров Испании.

Двухпартийная экономическая программа социалистов и Подемос была опубликована в понедельник, она стала частью "дорожной карты" совместных действий Санчеса и лидера Подемос Иглесиаса.

По итогам консультаций Педро Санчес, все еще и.о. премьер-министра Испании, заявил следующее: "В политике недостаточно просто находиться, в политике требуется действовать, в соответствии с предлагаемыми обстоятельствами.

В этой программе содержатся наши общие идеи, которые в итоге помогут нам стать правительством поступков".

Чтобы получить мандат на работу, Санчесу требуется заручиться поддержкой в парламенте.

Но вопрос о том, как себя поведут депутаты из Каталонии, пока остается открытым.

10 дней назад "Республиканские левые Каталонии" заявили, что переговоры с Санчесом приостановлены, до того, как возглавляемая им Соцпартия не даст оценку решению суда ЕС, которое касалось депутатской неприкосновенности их бывшего лидера Ориола Жункераса, отбывающего тюремное заключение.

Юристы рекомендовали Мадриду дать возможность Жункерасу побывать в Европарламенте, чтобы получить мандат депутата.

Узнав об этом, "Республиканские левые" сообщили, что для дальнейших шагов им требуются внутрипартийный консультации, которые намечены на 2-ое января.

Но и в случае бойкота грядущего голосования депутатами из Каталонии, у Санчеса, как сообщается, все равно есть поддержка парламентариев, необходимая для начала работы его кабинета министров.

Pool photo via AP (file)
По итогам парламентских выборов испанский монарх поручил формирование правительства лидеру социалистов Педро СанчесуPool photo via AP (file)Ballesteros

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