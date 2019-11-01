Испания готовится к парламентским выборам

В Испании стартовала предвыборная кампания, четвертая за последние четыре года. На прошедших в апреле парламентских выборах победили социалисты. Но они не смогли набрать достаточно голосов для самостоятельного правления, а коалиционные переговоры не увенчались успехом. Испанская социалистическая рабочая партия во главе с Педро Санчесом снова ставит амбициозные цели и сейчас намерена выступить лучше, чем в прошлый раз. Согласно опросам, социалисты вновь выйдут на первое место.

Педро Санчес, и.о премьер-министра Испании: "Мы сталкиваемся с серьезными вызовами и угрозами. И нам необходимо сильное правительство. У нас есть политическая программа, прекрасная команда, у нас есть идеи и планы, и общественная поддержка для того, чтобы все это осуществить. Что есть у других участников выборов? У них нет политического проекта, лишь программа на ближайшие две недели. Их единственная цель - избавиться от правительства социалистов. Задача ультраправых, правого крыла и, возможно, партии партии Иглесиаса из "Подемоса" - не допустить того, чтобы социалисты получили достаточного большинства и сформировали сильный кабинет для нашей страны".

Очевидно, что на итоги нынешних парламентских выборов повлияет ситуация в Каталонии, чье правительство продолжает настаивать на необходимости референдума о самоопределении. В этом вопросе Народная партия придерживается жесткой линии. Консерваторам прочат второе место.

Пабло Касадо, лидер Народной партии: "Народная партия - гарантия того, что Испания останется единой страной - утверждает лидер НП Пабло Касадо. Поэтому мы предлагаем восстановить роль Испании в Каталонии. Мы ясно сказали, что господин Ким Торра ни минуты не может оставаться главой регионального правительства, пока существует насилие на улицах, и каталонцы не могут выйти из дома, пока студенты не в состоянии пойти в университеты, пока избивают сотрудников правоохранительных органов. Ни единой минуты этот человек не должен быть на этом посту".

Левая "Подемос" будет бороться за третье место, ожидая, что хорошие результаты позволят убедить социалистов вступить с ними в коалицию. Партия "Граждане" может потерять поддержку избирателей и оказаться на пятом месте. Как показывают опросы общественного мнения, либералов опережает ультраправая Vox с ее антимиграционной повесткой дня. К избирательным участкам испанские граждане отправятся десятого ноября.