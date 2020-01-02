Испания: воздержаться = поддержать

Партия "Левые республиканцы Каталонии" посодействует утверждению социалиста Педро Санчеса на пост главы испанского правительства. Для этого депутаты-каталонцы воздержатся на голосовании по кандидатуре Санчеса после дебатов, которые начнутся в парламенте 4 января.

Такое решение руководство "Левых республиканцев Каталонии" приняло в обмен на обещание социалистов провести переговоры по выходу из каталонского кризиса между представителями женералитета и Мадридом. Представитель партии Пере Арагонес пояснил:

"Переговоры предполагается начать через 15 дней после формирования правительства Испании. Соглашение, достигнутое на этих переговорах, будут представлено на утверждение жителям автономного сообщества. Каким будет это соглашение? Это будет зависеть от того, какие возможности нам будут предоставлены на переговорах".

"Левые республиканцы Каталонии" выступают за независимость автономного сообщества от Испании. У них 13 мест в Конгрессе депутатов - нижней палате парламента страны.

Социалисты победили на ноябрьских всеобщих выборах, но абсолютного большинства, необходимого для беспрепятственного утверждения своего лидера главой правительства, набрать не смогли. Теперь они договорились о коалиции с баскской националистической партией и левой коалицией ПОДЕМОС. Если левые республиканцы воздержатся при голосовании, то социалисты смогут провести своего кандидата, набрав если не абсолютное большинство при первом голосовании, то хотя бы простое при повторном.