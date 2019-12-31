20 лет Владимира Путина

31 декабря 1999 года россияне не предполагали, что выйдут из-за праздничного стола с новым президентом. Но именно тогда, 20 лет назад, под бой курантов произошла смена политических эпох.

Сразу после прощальной речи постаревшего и уставшего первого президента независимой России выступил новый, молодой и энергичный политик. Слово "преемник" к тому моменту уже вошло в политический лексикон.

Директор ФСБ, секретарь Совета Безопасности Владимир Путин был назначен премьер-министром в августе 99-го, но ещё раньше, в мае 98-го, вошёл в состав администрации Бориса Ельцина.

В "Ближнем кругу" первого президента практически открыто говорили о том, что по целому ряду причин слишком рискованно ждать завершения срока, истекающего в середине 2000-го:

Такая драматическая передача [власти] в новогоднюю ночь — это была, конечно, страховка от неожиданностей и стремление исключить какой-бы то ни было вакуум власти Сергей Станкевич советник Бориса Ельцина

"Очень сильны были коммунисты и популисты, они могли оспорить процедуру [передачи] власти и мог быть конституционно-политический кризис".

Официально главой государства Владимир Путин стал в марте 2000-го после победы на президентских выборах в первом туре.

Оценки результатов двух десятилетий деятельности на посту президента, затем премьера, затем снова президента встречаются абсолютно противоположные. Сегодня сторонники главы государства говорят о "стабильности"; противники — о "стагнации".

Но несомненно то, что на рубеже веков Владимир Путин возглавил фактически другую страну.

Сергей Станкевич, советник Бориса Ельцина:

"Внутри страны только что отгремел дефолт 1998 года, экономика ещё едва шевелилась, рушилось правительство, цвела российская олигархия, шахтёрские забастовки продолжались. Всё это, конечно, указывало на то, что государство слабое, власть слаба и риск очень серьёзной дестабилизации был налицо".

Нынешний — уже четвёртый — срок Владимира Путина истекает в 2024 году, и по действующему законодательству его должен сменить другой президент. Сам Путин на большой пресс-конференции не исключил изменения конституции так, чтобы этот срок стал для него последним.