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Франция

Шеф-повар Вейра проиграл суд против гида "Мишлен"

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  Ирина Александрова 
Шеф-повар Вейра проиграл суд против гида "Мишлен"
Авторское право
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. - Michel Euler
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Известный французский шеф-повар Марк Вейра проиграл дело против гида "Мишлен", лишившего ресторатора третьей звезды. Кулинару не удалось добиться через суд раскрытия критериев, которыми руководствуются создатели ресторанного путеводителя.

В решении поясняется, что заявитель не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости со стороны авторов списка "Мишлен".

Скандал разгорелся вокруг ресторана Вейра La Maison des Bois, расположенного в Савойе. Как ранее заявлял Вейра, инспектор "Мишлен" упрекнул его в наличии английского сыра чеддер в блюде, подававшемся как савойское. По словам Вейра, чеддера не было, а был сложный рецепт на основе местных сыров. В "Мишлен" утверждали, что инспектор не упоминал чеддер и назвали упреки со стороны Вейра "неправдоподобными и выдуманными".

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Видеомонтаж • Laurence Alexandrowicz

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