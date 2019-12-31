Шеф-повар Вейра проиграл суд против гида "Мишлен"

Известный французский шеф-повар Марк Вейра проиграл дело против гида "Мишлен", лишившего ресторатора третьей звезды. Кулинару не удалось добиться через суд раскрытия критериев, которыми руководствуются создатели ресторанного путеводителя.

В решении поясняется, что заявитель не предоставил никаких доказательств нанесенного ему ущерба, а также предвзятости со стороны авторов списка "Мишлен".

Скандал разгорелся вокруг ресторана Вейра La Maison des Bois, расположенного в Савойе. Как ранее заявлял Вейра, инспектор "Мишлен" упрекнул его в наличии английского сыра чеддер в блюде, подававшемся как савойское. По словам Вейра, чеддера не было, а был сложный рецепт на основе местных сыров. В "Мишлен" утверждали, что инспектор не упоминал чеддер и назвали упреки со стороны Вейра "неправдоподобными и выдуманными".