Устрицы в наследство!

И хотя название "устрицы" пошло из античности, от слова, обозначавшего кость, во Франции, чемпионке Европы по выращиванию и потреблению этих ракушек, их иногда именуют поэтически "дыхание моря".

В Канкале, известном своими устрицами, все, что с ними связано, окружено ритуалами, в которых каждое движение выверено до миллиметра.

Тут, на побережье, которое еще называют Изумрудным, вода такая чистая, что попробовать продукцию местных фермеров , приезжают с другого конца света.

Продавщица устриц Лоранс Коффино говорит: "Устрица плоская у нас, и твердая, она практически хрустит в рту, и у нее ореховый привкус, который нельзя имитировать".

Канкальские устрицы почти всегда дороже, поскольку манипулировать ими приходится вручную, практически каждый день, проверяя не только рост, но и силу прилива, который на него влияет.

К Новому году, когда потребление устриц резко возрастает, фермеры начинают готовиться еще весной.

Устрицы во Франции едят как в фешенебельных ресторанах, так и на простецких рынках Photo AP, file, all rights reserved

Об этом рассказывает хозяин устричной фермы Франсуа-Жозеф Пишо: "Как только раскрываются почки на деревьях, для нас это сигнал, что устрицы начинают расти. Им нужна пресная вода и много солнца. Если вода слишком соленая, устрицы не растут, да и планктона для их питания тоже не будет хватать".

Стоимость устриц определяется количеством ручного труда, который был потрачен во время их выращивания Photo AP, file, all rights reserved

Перед Новым годом Юнеско признала канкальские устрицы объектом всемирного наследия человечества.