Селедка под шубой и "Ирония судьбы" в Новый год могут стать наследием ЮНЕСКО

Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил внести российские традиции празднования Нового года в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Риа-Новости". Речь идет не только о традиционных холодце, селедке под шубой и прочих "гастрономических брендах", но и о просмотре в фоновом режиме "Иронии судьбы".

Агентство сообщает, что депутат направил соответствующее письмо гендиректору ЮНЕСКО Одрэ Азуле. "Мы обращаемся в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия с беспрецедентной просьбой: включить в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества традицию празднования Нового года в России, а также традицию новогоднего застолья в России", - цитирует издание письмо депутата.

Также наследием предлагается признать детские утренники и елки со Снегурочкой и Дедом Морозом, массовые гулянья в новогоднюю ночь, бенгальские огни, празднование Старого Нового года в ночь на 14 января и прочие традиции.