Список ЮНЕСКО пополнили 29 памятников

10 дней интенсивной работы для будущих поколений: в Баку завершилась ежегодная сессия комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой эксперты со всего мира расширили список охраняемых памятников и природных объектов на 29 позиций (в числе номинантов - и памятники в Пскове).

Принимавшая форум сторона, Баку, имеет к списку Всемирного наследия самое прямое отношение: Старый город, с его Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней 12 века включены в перечень ЮНЕСКО. Как и находящийся к югу от столицы Азербайджана Гобустанский археологический заповедник - хранилище 600 наскальных рисунков, часть которых восходит к эпохе неолита.

Как проходит отбор памятников в этот список?

Директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильда Рёсслер рассказывает: _"Конвенция о Всемирном наследии - это юридический документ, подписанный 193 странами. Таким образом, предложение о внесении в список объекта исходит главным образом от стран-участниц, но иногда номинации продвигают и неправительственные организации, движения, сообщества на местах. Самым важным критерием отбора является выдающаяся универсальная ценность того или иного памятника".

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В числе 29 объектов, пополнивших список решением участником слета в Баку (а это - 2,5 тысячи членов комитета Всемирного наследия, экспертов и гостей), значится древний город Вавилон, находящийся на территории современного Ирака. В коммюнике ЮНЕСКО отмечается, что руины города "являются уникальным свидетельством одной из самых влиятельных империй древнего мира"...

Ирак 40 лет добивался включения Вавилона в список ЮНЕСКО.

Членство в нем действительно дает преимущества - например, стимулирует приток туристов в тот или иной регион. И одновременно накладывает огромную ответственность за сохранность памятника на правительство страны-обладательницы.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев пояснил: "Мы должны следовать всем рекомендациям международного сообщества, чтобы улучшить ситуацию, повысить уровень защищенности, убедиться, что правительства стран-соискателей делают все возможное для охраны объекта, который они хотят включить в перечень ЮНЕСКО".

Особая нагрузка ложится на плечи исполнителей - кураторов, отвечающих за сохранность памятников на местах. На слете в Баку побывал Паскаль Турувинга, куратор острова Роббен в ЮАР; он не понаслышке знает, скольких усилий требует охрана заповедника, прежде всего от последствий изменения климата: "Роббенэйланд реагирует на изменения климата, причем это касается экосистемы острова в целом: малейшие изменения влияют на жизнь диких животных, не проходят они бесследно и для построек. Мы должны проводить техническое обслуживание зданий чаще, чем в других местах, а это очень дорого".

Климатические изменения, реализация проектов развития и вооруженные конфликты - эти и другие факторы ставят под угрозу сохранность таких мест, как столица Йемена Сана. Памятники города значатся в перечне культурного наследия ЮНЕСКО и в его же списке объектов, которые находятся в опасности.

В этом году в "группе риска" ЮНЕСКО - 53 объекта по всему миру. Эксперты уточняют: речь идет об особом инструменте привлечения внимания и мобилизации средств к уязвимому объекту. Мехтильда Рёсслер напоминает: "Список памятников находящихся под угрозой, интегрирован в Конвенцию Всемирного наследия как инструмент, помогающий странам-обладательницам таких памятников получать больше международного финансирования, активнее привлекать внимание к проблеме. То есть это - механизм поддержки, а не какой-то зловещий черный список".

Эуджен Джо представляет международный центр по изучению проблем сохранения и реставрации культурных памятников: "У нас есть специальный тренинг, он называется "Скорая помощь для культурного наследия", - рассказывает она. - Его цель - подготовить специалистов, работающих на местах, грамотно реагировать на угрозы и критические ситуации".

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО сегодня включает в себя 1121 объект в 167 странах.