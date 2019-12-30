Модный протест в Ираке

К Прекрасному Ираку будущего — с яркой причёской! У сторонников оппозиционного движения в Багдаде появился собственный стиль: последователей протестной моды на улицах узнают по аккуратной высокой причёске и бороде. Багдадского хипстера и «свои», и «чужие» стали воспринимать как символ оппозиционного лагеря на площади Тахрир. Активисты признаются, что это создавало для них определённые проблемы, хотя, по их словам, ситуация меняется в лучшую сторону:

— Раньше я не понимал, как люди относятся к нам. Мне было трудно ходить по улицам из-за моих волос, вокруг обсуждали меня. Это было очень утомительно, но теперь они лучше принимают новое. Теперь я чувствую, что нахожусь в обществе, где больше уважают друг друга.

— Как иракское общество, мы избавились от такого феномена, как отсталый менталитет. Во-первых, мы принимаем свободу других людей в целом. Любой может пользоваться личной свободой и говорить всё, что хочет. Мы также полностью избавились от такого явления как сексуальные домогательства, особенно здесь, на площади Тахрир.

Мода на яркие высокие причёски, как отмечает «Франс-Пресс», появилась в Багдаде пару лет назад и скоро приобрела политический характер. Если в оппозиционных кругах последователей этого стиля встречают позитивно, то полиция и военные наоборот относятся к ним с особым недоверием и с большим интересом проверяют документы. Чтобы не выделяться из толпы и благополучно вернуться домой, покидая оппозиционный лагерь, многие специально портят причёску и прячут модные бакенбарды.