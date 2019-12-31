В Багдаде протестующие разгромили посольство США

В Багдаде разъяренная толпа разгромила посольство США. Глава американской дипмиссии, а также сотрудники были в срочном порядке эвакуированы.

Организованная во вторник у стен посольства демонстрация очень быстро вышла из-под контроля, манифестанты подожгли ворота, а затем сумели проникнуть на закрытую территорию.

Президент США обвинил в произошедшем Иран. Дональд Трамп заявил, что именно иранские спецслужбы спровоцировали инцидент. Вашингтон предпримет ответные меры, заверил хозяин Белого дома.

Вместе с тем причиной манифестации у стен посольства послужили авиаудары, которые ранее были нанесены американскими беспилотниками на западе Ираке. В результате были убиты два десятка человек, еще полсотни получили ранения.

По утверждениям Пентагона целью бомбардировки были объекты проиранской группировки "Катаиб Хезболла", которая ведет подрывную деятельность в Сирии, а также на севере Ирака.

Официальный Багдад действия США назвал преступлением и пообещал пересмотреть отношения с международной коалицией в связи с произошедшим.