Пятничные протесты в Ираке обернулись гибелью нескольких человек

По меньшей мере три человека убиты, более двадцати получили ранения в ходе пятничных протестов в Ираке. Reuters со ссылкой на источники в полиции сообщает, что в Багдаде сотрудники силовых структур открыли огонь боевыми патронами по демонстрантам на мосту в центре города. Один из погибших, согласно этим данным, получили смертельное ранение в голову при попадании гранаты со слезоточивым газом.

Всего же с начала октября, по оценкам правозащитников, в ходе протестов в Ираке погибли уже более 320 человек. Эти выступления называют самыми масштабными после свержения Саддама Хусейна в 2003. Они сопровождаются ожесточёнными столкновениями с полицией и беспорядками. Демонстранты требуют отставки правительства, которое они обвиняют в коррупции и предательстве национальных интересов.