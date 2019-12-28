Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предлагает ввести бесполётную зону над Ливией; по его мнению, это будет способствовать прекращению огня в североафриканской стране. С таким заявлением глава кабинета выступил на пресс-конференции, посвящённой итогам года.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии:

"Мы, европейские страны, должны быть едины, мы не должны допустить, чтобы государства, расположенные от Ливии гораздо дальше, утверждали своё влияние и свою роль, претендовали на главенствующую роль в выдвижении решений, причём только военных".

Правительство национального согласия Ливии, которое контролирует Триполи, несколько дней назад запросило военную помощь у Турции, что вызвало критику со стороны Италии и ряда других европейских стран.

Что касается внутриполитических вопросов, Конте обещает прервать цепочку краткоживущих кабинетов и продержаться до формального конца срока в 2023 году:

"Нам предстоит трёхлетний марафон. В самых общих чертах я вам скажу, что мы не хотим банкротства для нашей страны, не хотим, чтобы нашу страну обвиняли в нарушении законов, что очень сильно повредило бы нам я надеюсь, это ясно для каждого. Так что нам необходимо работать практично, серьёзно, убедительно".

За эти годы Джузеппе Конте надеется осуществить целый ряд реформ, в частности в сфере государственной службы, уголовного законодательства, налогов и управления инфраструктурой.

Наблюдатели, впрочем, уже констатируют признаки будущих трений внутри коалиции по таким болезненным вопросам, как миграция и реформа еврозоны.