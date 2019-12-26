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мир

Ливийское Правительство согласия запросило военную помощь Турции

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  Андрей Позняков 
Ливийское Правительство согласия запросило военную помощь Турции
Авторское право
The Associated Press
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Правительство национального согласия в Триполи запросило военную помощь у Анкары. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ждёт разрешение парламента на отправку войск в Ливию.

Анкара готовится к военной операции в Ливии на фоне призывов Москвы к диалогу. Правительство национального согласия официально направило Турции соответствующий запрос, а турецкий лидер Реджеп Эрдоган обещает как можно скорее согласовать с парламентом использование вооружённых сил за рубежом:

«Этот законопроект об отправке войск в Ливию основывается на двустороннем меморандуме о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Это будет наш первый шаг после возобновления работы парламента. С этим разрешением мы сможем более эффективно поддержать легитимное правительство Ливии».

В Ливии продолжается война между силами Правительства национального согласия и Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, который защищает Восточное правительство, базирующееся в Тобруке. О поддержке Хафтара заявлял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Москва призывает сделать всё необходимое, чтобы наладить диалог между участниками конфликта. В Кремле заявляют, что из-за «разрушения Ливии как государства» её территория стала пристанищем для наёмников и террористов. Согласно официальному сообщению, о важность мирного урегулирования в разговоре с президентом России Владимиром Путиным «акцентировал» итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

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