ЕС: соблюдать правила или защищать вкладчиков?

Спасение итальянским правительством регионального Banca Popolare di Bari, может обернуться серьезной полемикой относительно нарушений правил Евросоюза. Они ограничивают государственную помощь банковской системе. Власти выделили финансовому учреждению 900 миллионов евро, которые, как предполагается, должны защитить счета клиентов, включая мелких акционеров.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Мы хотим оказать помощь вкладчикам, но не желаем делать никаких уступок банкирам, тем, кто несет ответственность за столь тревожную ситуацию".

В самом кабинете есть как сторонники так и противники выделения средств из государственной казны банковскому сектору. Расширением подобной практики в ЕС обеспокоены и в Брюсселе.

По мнению эксперта Карела Ланноо, Европейская комиссия должна самым четким образом разъяснять имеющиеся правила. "Там должны сказать: мол, смотрите, был случай государственной помощи. Если Еврокомиссия хочет достичь общей для ЕС цели, и иметь конкурентный рынок, то правила и законы должны применяться в том виде, в котором они существуют. И я подчеркну, речь идет не только об Италии, и непосредственно этом случае. Подобное было и в Германии".

В Евросоюзе действуют единые стандарты, касающиеся государственной помощи проблемным банкам. И эта помощь строго регламентирована. Страны-члены сообщества нередко сталкиваются с дилеммой - соблюдать рыночные правила ЕС или защищать вклады своих граждан.